Macierewicz o kluczowej roli klubów "Gazety Polskiej" w wygranej PiS. Mówił też o zamachu

Antoni Macierewicz podziękował temu środowisku za wsparcie. - Dziękuję całemu temu wielkiemu potencjałowi polskiemu, który nie tylko odegrał kluczową rolę w zwycięstwie wyborczym, ale też przesądził o tym, że sprawa smoleńska nie została zaprzepaszczona - powiedział Macierewicz.

Były minister obrony narodowej nawiązał też do ustaleń kierowanej przez niego podkomisji smoleńskiej. Powiedział, że przyczyną katastrofy smoleńskiej była eksplozja samolotu, dodał, że teraz będzie można obiektywnie ocenić kolejne jej etapy. Wyjaśnił, że chodzi o ustalenie odpowiedzialnych po stronie rosyjskiej i polskiej.

Istotą prac tej komisji nie była analiza trajektorii lotu, brzozy czy czegokolwiek innego, w istocie mało ważnego. Chodziło nam o wyjaśnienie przyczyn śmierci naszych liderów. Dziś mogę to powiedzieć, biorąc na siebie całą odpowiedzialność: Polska reprezentacja, lecącą do Smoleńska, tragicznie zmarła w wyniku eksplozji

- emocjonował się Antoni Macierewicz, a publiczność - według Telewizji Republika - zareagowała bardzo entuzjastycznie. Dodał, że "wyniki badań próbek z ciał ludzi, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej wykazały, że były tam materiały wybuchowe".

Macierewicz podkreślił, że środowisko skupione wokół "Gazety Polskiej" doprowadziło do upowszechnienia raportu technicznego podkomisji smoleńskiej. Dodał, że na raport końcowy "musimy jeszcze poczekać". Wyjaśnił, że będzie on zawierał ustalenia National Institute for Aviation Research - instytutu, który współpracuje z podkomisją smoleńską.

Były minister sporo czasu poświęcił na krytykowanie Telewizji Polskiej, która nie transmitowała prezentacji raportu technicznego. Nazwał to "bojkotem jednego z najważniejszych działań podkomisji smoleńskiej". Macierewicz przekonywał, że o raporcie mówiły telewizje na całym świecie właśnie dzięki działaczom "Gazety Polskiej".

- Wiem, że jest jeden z szefów telewizji, który po dzień dzisiejszy zazdrości wam skuteczności, więc jeszcze kilka takich akcji i myślę, że nawet on zmieni swoje postępowanie. Czego mu naprawdę życzę, bo wstyd, żeby na świecie prawda o katastrofie smoleńskiej była, a w Polsce nie - cytuje Macierewicza niezależna.pl.

W sobotę gościem honorowym XIII Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej" w Spale była również wicepremier Beata Szydło, a w piątek premier Mateusz Morawiecki. Zjazd zakończy się w niedzielę.