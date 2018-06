Beata Szydło na zjeździe "Gazety Polskiej": Wiem, że możecie czasem być źli na rząd

Nasza determinacja w zmienianiu Polski musi być większa niż na początku naszej drogi, bo okazało się, że kiedy zaczęliśmy te zmiany wprowadzać, to ta wściekłość i ataki zaczęły się jeszcze bardziej potęgować - mówiła Szydło, która występowała jako gość honorowy drugiego dnia XIII Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej" w Spale.

Szydło wylicza zasługi rządu

Zwracając się do zebranych wicepremier podkreśliła, że członkowie Klubów cały czas wiernie stoją przy rządzie. - Potrzebujemy, byście razem z nami byli, bo wasza siła jest naszą siłą i tylko wspólnie jesteśmy w stanie dokończyć to wielkie dzieło, którego się podjęliśmy - powiedziała Beata Szydło, przyznając, że członkowie Klubów mogli czasami nie rozumieć i być źli na działania rządu. Dodała, że wobec ataków na obóz Zjednoczonej Prawicy potrzebna jest jeszcze większa intensywność we wprowadzaniu reform.

Szydło przypomniała o zasługach rządu, wskazując między innymi na politykę prorodzinną. Podkreśliła, że przeprowadzono reformy, w możliwość realizacji których wielu wątpiło. Beata Szydło powiedziała, że Polska jest dziś postrzegana jako państwo wzorcowe, jeśli chodzi o politykę prorodzinną, a najważniejsze wartości, takie jak patriotyzm i kultura, wzrastają w rodzinach. "Pokazujmy te nasze rodziny i chwalmy się nimi" - powiedziała była premier.

Beata Szydło karci Unię

Beata Szydło wezwała też Unię Europejską, aby zajęła się sprawami swoich obywateli. Powiedziała, że Polacy mają prawo pytać, dokąd zmierza Unia. "Dlaczego wyrzekamy się naszych tradycji, wartości, na których wzrastała Europa, dlaczego niszczymy ten fundament, na którym Europa została zbudowana?" - pytała Beata Szydło. Podkreśliła, że obowiązkiem Polski jako państwa członkowskiego Unii jest głośno o tym mówić i "robić wszystko, by kultura europejska, by wartości, w których wzrastaliśmy, by wartości chrześcijańskie, które budowały Europę, nie były stąd rugowane. To jest nasz obowiązek" - powiedziała Beata Szydło. Dodała, że władze Unii powinny zwrócić się do Europejczyków i zacząć myśleć o ich sprawach. Wicepremier przyznała, że bardzo się cieszy, iż udało się obronić pomnik Jana Pawła II w Bretanii. Jutro zostanie on odsłonięty w nowym miejscu.

Antoni Macierewicz gościem wieczorem

W zjeździe uczestniczy kilkaset osób - członków Klubów "Gazety Polskiej" z kraju i z zagranicy oraz wielu polityków obozu Zjednoczonej Prawicy. W piątek gościem honorowym zjazdu był premier Mateusz Morawiecki. W sobotę w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale odbywają się też debaty i panele, w których uczestniczą dziennikarze i eksperci. Na wieczór zaplanowano przemówienie Antoniego Macierewicza. XIII Zjazd Klubów "Gazety Polskiej" zakończy się w niedzielę.