Zofia Romaszewska: Prezydent znacznie mniej łamie konstytucję niż opozycja

Zofia Romaszewska, doradczyni Andrzeja Dudy, skomentowała na antenie RMF FM kwestię 15 pytań referendalnych, które we wtorek zaproponował prezydent. Romaszewska stwierdziła w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem, że pytań jest zdecydowanie za dużo. - Powinniśmy na pięciu, siedmiu zakończyć - stwierdziła.

"Nikt przytomny 500 plus nie wpisze do konstytucji"

Romaszewska skrytykowała też pomysł pytania w referendum o 500 plus. Według doradczyni prezydenta "każdy chciałby, żeby 500 plus było", ale "przecież nikt przytomny tego do konstytucji nie wpisze nigdy w życiu". - Więc po co coś takiego? Po co takie pytania dawać? Które z całą pewnością w konstytucji nie znajdą się? I zresztą nie powinny się znaleźć - przyznała.

Zofia Romaszewska: Prezydent "znacznie mniej" łamie konstytucję

W pewnym momencie z ust Romaszewskiej padły zaskakujące słowa. Pośrednio doradczyni Dudy przyznała, że Andrzej Duda łamie konstytucję.

- Opozycja mówi, że nie warto zmieniać konstytucji, skoro ją się łamie - stwierdził Ziemiec.

- Ja jestem odwrotnego zdania, że oni łamali konstytucję. Prezydent Duda absolutnie nie łamie… - zaczęła zaprzeczać Romaszewska, ale w końcu powiedziała: - Znacznie mniej łamie niż oni łamali, jeśli już mówimy o łamaniu.