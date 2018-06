W Spale rozpoczął się XIII zjazd Klubów "Gazety Polskiej". Jarosław Kaczyński napisał do zgromadzonych, że "siła wyższa" nie pozwoliła mu na wzięcie udziału w tym wydarzeniu. Prezes PiS przysłał specjalny list, który został odczytany na otwarciu zjazdu.

Jarosław Kaczyński do Klubów "Gazety Polskiej"

"Weszliśmy w kolejną fazę dobrej zmiany, co przybliża nas do celu, jakim jest – mówiąc w największym skrócie – naprawa naszego państwa. Zbudowanie fundamentów pod dostatnią, sprawiedliwą, solidarna, silną i bezpieczną Rzeczpospolitą, słowem – pod Polskę naszych marzeń" - napisał Jarosław Kaczyński.

Dzielący nas od poprzedniego Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” rok nie był z wielu względów łatwy. Musieliśmy się bowiem mierzyć z coraz bardziej totalnymi atakami, coraz bardziej totalnej opozycji, która zatraciwszy wszelką miarę i jakże często elementarną przyzwoitość, nie cofała się przed niczym i formułowała skrajnie absurdalne oskarżenia pod naszym adresem

- napisał Jarosław Kaczyński. Dalej w liście czytamy: "Nie próżnowały też proszone o pomoc przez polskie kompradorskie elity wrogie nam ośrodki zagraniczne, które bezprzykładnie usiłowały politycznymi naciskami zmienić bieg polskich spraw i zahamować proces dobrej zmiany. Z drugiej strony, musieliśmy podjąć trudne, ale niezbędne, decyzje".

Nie ma też co ukrywać, że zdarzały nam się, niestety, i błędy. Ale też należy stwierdzić, iż potrafiliśmy się do nich przyznać oraz – co nie mniej ważne – zarówno je naprawić, jak i wyciągnąć z nich wnioski na przyszłość

- stwierdził prezes PiS. W liście znalazły się podziękowania i prośba: "Pragnę z całego serca podziękować Państwu za wszystko, co uczyniliście do tej pory na rzecz jak najlepszego urządzenia Rzeczypospolitej i jej duchowej odnowy. Chciałbym też prosić Was, Drodzy Państwo, o jeszcze więcej – o dalsze, pełne zaangażowania wsparcie Zjednoczonej Prawicy, dla tej najpiękniejszej idei budowania Polski naszych marzeń".

"Bardzo bym chciał móc o to Państwa, moich Przyjaciół, prosić osobiście, ale, niestety, siła wyższa mi na to nie pozwala" - dodał na koniec Jarosław Kaczyński.

Po odczytaniu listu Kaczyńskiego uczestnicy zjazdu zaczęli skandować "Jarosław, Jarosław!". Bili też brawo.

XIII zjazd Klubów "Gazety Polskiej"

To już XIII zjazd Klubów "Gazety Polskiej". Uczestników powitał redaktor naczelny gazety Tomasz Sakiewicz. Mówił, że to kluby muszą przede wszystkim "cieszyć się polską niepodległością, poprzez koncerty czy spotkania, nawet w najmniejszych miejscowościach". Sakiewicz przypomniał, że w tym roku "Gazeta Polska" obchodzi 25-lecie istnienia.

List do uczestników Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej" skierował marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Napisał, że Kluby "Gazety Polskiej" "podejmują z sukcesem działania na rzecz budowy państwa i społeczeństwa w oparciu o wartości wywiedzione z kultury chrześcijańskiej". Podkreślił też ich wkład w upamiętnianie katastrofy smoleńskiej. "Życzę, by działalność Klubów "Gazety Polskiej" służyła umacnianiu polskości w Ojczyźnie, a także wśród Polonii i Polaków na całym świecie" - podsumował marszałek Karczewski.

Antoni Macierewicz na zjeździe Klubów "Gazety Polskiej"

W ramach zjazdu Klubów "Gazety Polskiej" odbyła się debata o innowacyjnej gospodarce. Gościem honorowym pierwszego dnia jest premier Mateusz Morawiecki. Koncert poprowadzi Jan Pietrzak. W sobotę zaplanowano wystąpienia między innymi wicepremier Beaty Szydło oraz Antoniego Macierewicza, odbędą się też debaty z udziałem dziennikarzy oraz ekspertów. Zjazd zakończy się w niedzielę.