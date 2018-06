Ujawnili nagrody dla członków rządu PiS. "System drugich pensji działał już w 2016 roku"

lisstom godzinę temu Oceniono 11 razy 11

Ale o co chodzi, po co ten gwałt, po co ten rwetes?

Ludziom pisu to wszystko się należy jak psu buda,

bo oni bardzo Polskę kochają -

dlaczego nie można im tego wynagrodzić?

Polska jest ich!

Im się zawsze należy dwa razy więcej, niż sobie przydzielą.



Rozumiecie teraz, taplarscy?