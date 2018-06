Posłowie muszą "zachowywać się należycie". Także poza Sejmem. PiS zmienił ustawę

Za naruszenie tej zasady, czyli naruszenie powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego na ich posiedzeniach oraz na posiedzeniach ich organów, prezydia Sejmu i Senatu będą mogły obniżyć parlamentarzyście uposażenie lub dietę.

Przeciwko zmianom w ustawie protestowali przed głosowaniem posłowie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Kukiz'15. Poseł Jarosław Urbaniak z Platformy powiedział, że posłowie mają obowiązki w stosunku do narodu, a nie w stosunku do Sejmu albo marszałka, który, jego zdaniem, boi się niewygodnych pytań opozycji.

- Dlaczego odbieracie nam nasze prawa i wolności, nie wy je nam daliście - mówił poseł Urbaniak odwołując się do 104. artykułu Konstytucji, który mówi o tym, że posłowie są przedstawicielami Narodu.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński uważa, że zmiany są konieczne ponieważ, jego zdaniem, słowne upomnienia marszałka Marka Kuchcińskiego nie robią wrażenia na posłach opozycji. Jan Mosiński powiedział, że z posłami PiS nie ma problemu ponieważ "wystarczy reprymenda słowna jednorazowa" marszałka Kuchcińskiego i przywołuje ich to do porządku. Jako przywołanych do porządku poseł Mosiński wymienił posłów Piotra Kaletę, Dominika Tarczyńskiego i Krystynę Pawłowicz.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 221 posłów, przeciwko 196, jeden wstrzymał się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat.