Minister zdrowia: Nieprzyjęcie Jarosława Kaczyńskiego do szpitala zagrażałoby jego życiu

evergreen111 pół godziny temu Oceniono 25 razy 15

1. Od kiedy to chore kolano zagraża życiu?

2. Około 25 maja zarówno Becia Kamienna Morda Mazurek jak i Bielan powiedzieli że Kanalia (no dobra, tytułowali go prezesem) właśnie przeszedł operację kolana i teraz już tylko rehabilitacja. Ale niedawno okazało się, że żadnej operacji nie było! KŁAMCY I OSZUŚCI!

3. Chłodzę szampana w oczekiwaniu na naprawdę dobre wiadomości...



Że co, że jestem chamem? Tak myślący niech poczytają słowa PRAWDZIWYCH CHAMÓW!



Jarosław Kaczyński:



"Nie wypada mi zacytować całości, ale zaczynało się to tak: cała Polska z was się śmieje!" ("Komuniści i złodzieje!" - dokończył rymowankę poseł PiS Joachim Brudziński; Warszawa, wiec Prawa i Sprawiedliwości, grudzień 2015).



"W Polsce jest taka fatalna tradycja zdrady narodowej (...) To jest jakby w genach niektórych ludzi, no tego najgorszego sortu Polaków, i ten najgorszy sort jest w tej chwili niesłychanie aktywny" (TV Republika, grudzień 2015).



"Czy według pana akowcy i współpracownicy gestapo to ten sam sort ludzi? Według mnie nie" (rozwijając poprzednią wypowiedź, tym razem w TVN24, grudzień 2015).



"Element najbardziej zdemoralizowany, podły, animalny" (Superstacja TV, marzec 2016).



"Nasi przeciwnicy to strasznie mali ludzie, marni pod każdym względem - intelektualnym i moralnym" (konferencja prasowa, lipiec 2007 r.).



"Tak, jesteśmy ludzkimi panami, bo jesteśmy panami w przeciwieństwie do niektórych". – w Sejmie 22.2.2017



„Nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego śp. brata, niszczyliście go, zamordowaliście go, jesteście kanaliami!” – histeryczny atak w Sejmie 19.7.20127



--

Poseł PIS Krzysztof Zaremba: Antyrządowi demonstranci to „Putinowska hołota” oraz „Kodziarsko-ubecka hołota”.



--

Posłanka PIS Małgorzata Gosiewska o protestujących przeciwko rządom PIS: „bydło, swołocz, garstka zwyrodnialców”.



--

Jarosław Zieliński 21.7.2017 na Twitterze napisał: "Komuniści, esbecy, zdrajcy dzisiaj z pieśnią "Wyrwij murom zęby...".



--

Marszałek Sejmu Kuchciński, 15.4.2018

Odbudowujemy dom – Polskę, w którym mieszka 38 milionów ludzi, prawda, a więc nie możemy odgrzybić, odszczurzyć, prawda, zastosować środków chemicznych, żeby raz-dwa wyremontować, tylko musimy, prawda, jeszcze dbać o zdrowie obywateli”.



--

Stanisław Pięta, poseł PIS, 17.7.2013

Kto nie popiera PISu to zdrajca, kretyn albo niedostatecznie poinformowany w najłagodniejszym przypadku.



--

Z kolei prezydent (!) Andrzej Duda wyrażał się szyderczo o wielu rodakach mówiąc przed kamerami: „Widzę często na tych manifestacjach [KOD] twarze właśnie tych, którzy w ostatnim czasie bardzo dużo stracili. Jak to się niektórzy śmieją: „Ojczyznę dojną racz nam wrócić, Panie”, mówią ci ludzie.



30 stycznia 2017 w Żaganiu: "Chcę państwu powiedzieć jedno: ten program będzie zrealizowany z żelazną konsekwencją. I nie zostanie zatrzymany przez żaden jazgot, przez żadne demonstracje”.

Jazgot. W ten sposób ten marny człowieczek komentuje protesty rodaków przeciwko łamaniu Konstytucji!