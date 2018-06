"Skandal, hańba". Awantura w Sejmie. Znów chcą dymisji marszałka Marka Kuchcińskiego

W Sejmie wnioski dotyczące informacji bieżącej mogą zgłaszać poszczególne kluby i choć jest to niepisana zasada, robią to rotacyjnie.

Sejm. Zmiany na posiedzeniu

Na tym posiedzeniu Sejmu przypadała kolej Platformy Obywatelskiej, która chciała wyjaśnień od rządu w sprawie negocjacji unijnego budżetu i konsekwencji dla tej sprawy, jakie może nieść za sobą badanie praworządności w Polsce przez Unię Europejską.

Mimo wspomnianej niepisanej zasady i przypadającą kolej Platformy Obywatelskiej, Prezydium Sejmu zdecydowało, że ten punkt nie pojawi się na posiedzeniu. Pozostawiono za to informację bieżącą, o którą zawnioskowało Prawo i Sprawiedliwość, dotyczącą wykorzystywania unijnych środków, jakie przyznano Ministerstwu Zdrowia.

"Złamanie świętego prawa, hańba i skandal"

Inną zasadą, także niepisaną, było to, że opozycja mogła we wnioskach o informację bieżącą mogła pytać o wszystko.

Zareagował na to Grzegorz Schetyna, przewodniczący PO, który mówił w Sejmie:

To, co zrobił dzisiaj marszałek Marek Kuchciński, jest złamaniem demokracji parlamentarnej, jest skandalem i hańbą. Złamał pan święte prawo opozycji.

Lider PO przypominał też, że złamano "święte zasady prawa mniejszości i prawa opozycji", które szanowali "wszyscy marszałkowie od 1989 roku".

Wniosek o odwołanie marszałka Sejmu

W związku z tym, co wydarzyło się w Sejmie, Platforma Obywatelska zapowiedziała złożenie wniosku o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Do inicjatywy przyłączyła się Nowoczesna.

Szef klubu PO Sławomir Neumann zapowiedział też, że skoro debatować z PiS można tylko podczas debat o odwołaniach ministrów czy marszałka, to jego partia "gwarantuje, że na każdym posiedzeniu Sejmu ktoś z PiS będzie odwoływany".

Dlaczego marszałek?

Skoro to Prezydium Sejmu podjęło decyzję, to dlaczego opozycja domaga się odwołania marszałka? Obecnie w Prezydium (to ono ustala, które informacje zostają uwzględnione) zasiada sześciu posłów: trzech z PiS (marszałek Kuchciński oraz wicemarszałkowie: Ryszard Terlecki i Beata Mazurek) oraz trzech wicemarszałków: Małgorzata Kidawa-Błońska (PO), Barbara Dolniak (Nowoczesna) oraz Stanisław Tyszka (Kukiz'15).

Nie wiadomo, jak przebiegało posiedzenie prezydium, ale jeśli nikt z opozycji się nie wyłamał, to stosunek głosów ws. informacji bieżącej był 3:3. W takiej sytuacji obowiązuje regulamin Sejmu, który jasno określa:

Prezydium Sejmu podejmuje uchwały większością głosów. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Marszałka Sejmu.

Jedyna sytuacja, w której głos marszałka nie byłby decydujący, wystąpiłaby wtedy, gdyby choć jeden z wicemarszałków z klubów opozycyjnych poparł decyzję, by nie uwzględniać informacji bieżącej zgłoszonej przez PO.

Ostatnia debata nad odwołaniem marszałka Sejmu miała miejsce 9 maja - wówczas oprócz Marka Kuchcińskiego opozycja wzięła na celownik wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego. Ostatnio z marszałkiem Sejmu "na pieńku" ma też poseł PO Sławomir Nitras, który utrzymuje, że został przez niego nieuczciwie ukarany.