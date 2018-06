Przetarg na śmigłowce dla armii unieważniony. Znów przesunięty termin. "Kompletna bezradność"

SZCZERZO KŁY pół godziny temu Oceniono 12 razy 12

W 2016 to mieliśmy mieć pierwsze egzemplarze. Jedyny plus tego jest taki że przeciwnik będzie się ze smiechu zwijał na ziemi cały posikany I nie bedzie mógł nas atakowac. Bo jedyny co zobaczy naprzeciwko siebie to bandy łachmytów z krzywymi widelcami którzy krzyczą "niech zyje minister Misiewicz".