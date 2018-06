NIK: Przetarg Ministerstwa Zdrowia na dentobusy ustawiony pod konkretnego dostawcę

rybka9915 godzinę temu Oceniono 13 razy 13

No przecie pisbolszewia to najwieksi zlodzieje wszechczasow. Kurdupel jest utrzymywany przez partie, od nocnika do parowki wszystko jest mu finansowane z naszych podatkow. Zlodziejska oborowa szydlo, wypasiona zlodziejka tepa kempa czy tez debilowaty mgr "sprawiedlowosci" nie mowiac o bucach z cba - wszystko bralo bezprawnie kase z naszych podatkow, jak swoje.

Ustawka z przetargiem - toz to tylko maly dodatkowy kokosik, a i szwagier przy tym zarobic moze.

pisbolszewia - to wyjatkowo parszywa zjodziejska banda tepych nierobow z lepkimi lapami.