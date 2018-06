Nagły zwrot ws. Ustawy 2.0? Jarosław Gowin ujawnia, że dostał obietnicę poparcia od klubu PiS

almagus godzinę temu Oceniono 11 razy 9

Po filozofii religii, nadęty narobi figli.



Niekompetencja, ale członka potencja.



Opatrzność wspierana, pałace dla pana.



Agenci Opus Dei i Czyngis Chana.

Główny cel, rzucić na kolana.

Głowa pochylona, jak do ścięcia.

Dorobek, włości są do przejęcia.

Zachód, wschód dwa żywioły pazerne.

Papieżowi, carowi są wierne.

Twarze miłości, pokory, uwielbienia.

Tłem stosy z głów i zabrana ziemia.

Polaku samorządny do Opus Dei.

Wypełniać wolę byle kaznodziei.

Ze wsparciem ruskiego Czyngis Chana.

Panom boskim kraina oddana.

Przypadkowi nie służą opatrzności.

Świr nadymany przywódcą ludzkości.



Spływ pod klapą sedesu nauczy partię moresu.

Wszędzie kupy sfory, wódz umysłowo chory!



2014-03-13 almagus



