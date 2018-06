Protesty na uczelniach w całej Polsce. Gowin mówi: "Te protesty są inspirowane politycznie"

mupetman 16 minut temu Oceniono 5 razy 3

Oczywiście, że to protesty polityczne. Przez szkodliwą politykę rządu ludzie protestują. Tak było z Trybunałem, sądami, niepełnosprawnymi, teraz studentami. Wszyscy przeciw temu biednemu PiSowi, a oni przecież chcą dla nas najlepiej. Dlaczego my tego nie rozumiemy? A i Zachód tylko czyha, jak by tu Polsce zaszkodzić, bo przecież pod rządami Dojnej Zmiany to kraina miodem i mlekiem płynąca i nie może być, że mamy lepiej. Ech, Paranoja i Schizofrenia.