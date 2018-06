Referendum Dudy z 16. pytaniem? Misiewicz: Punkt o dokumencie, który utajnił Lech Kaczyński

Pytania prezydenta do referendum, które miałoby się odbyć (w tej sprawie nie zapadły jeszcze wiążące decyzje, nawet Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie nie poparło pomysłu), wciąż są komentowane, choć nierzadko w pozytywnym kontekście.

Ogólność pytań i ich dobór stały się obiektem kpin (wspólnie z Robertem Mazurkiem wyśmiewał je Leszek Miller), ale też politycznych analiz. Dziennikarze raczej sceptycznie podeszli do pomysłu prezydenta i pytań, które zaproponował, pojawiły się nawet głosy, że może nim "pociągnąć ze sobą PiS na dno".

16. pytanie do referendum?

Mimo nieprzychylnych głosów, pojawiają się też tacy, którzy chcą pomóc prezydentowi. Jednym z nich jest Bartłomiej Misiewicz, były rzecznik MON i współpracownik Antoniego Macierewicza. Choć liczba pytań (15) już wydaje się za długa, Misiewicz zaproponował, by dodać jeszcze jedno.

Czy zgadza się Pani/Pan na ujawnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI?

- napisał Misiewicz.

Sprawa ujawnienia aneksu do raportu z likwidacji WSI powraca w środowisku Prawa i Sprawiedliwości co jakiś czas - nie chciał tego zrobić zarówno prezydent Lech Kaczyński, jak i Bronisław Komorowski. Do sprawy w przeszłości odnosił się obecnie urzędujący w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda, który powiedział, że "nie widzi powodów", by ujawniać wspomniany raport.

Aneks utajniono decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2008 roku. Sam raport z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych został ujawniony i jest dostępny w internecie. WSI były polskimi służbami specjalnymi, które funkcjonowały do 2006 roku, za ich likwidację odpowiedzialny był Antoni Macierewicz.

Referendum Andrzeja Dudy - pytania

Czy jest pan/pani za uchwaleniem nowej konstytucji RP, bądź zmian w obowiązującej konstytucji? Czy jest pan/pani za wprowadzeniem do konstytucji obowiązku przeprowadzenia referendum zatwierdzającego zmiany konstytucji? Czy jest pan/pani za wprowadzeniem do konstytucji obowiązku przeprowadzenie referendum w sprawach istotnych dla państwa i narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej milion obywateli? Czy jest pan/pani za odwołaniem się w preambule konstytucji do ponad 1000-letniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy, jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i tożsamości narodowej? Czy jest pan/pani za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych, takich jak świadczenia 500 plus? Czy jest pan/pani za zagwarantowaniem w konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 63 r.ż. i dla mężczyzn od 65 r.ż.? Czy jest pan/pani za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa RP w Unii Europejskiej? Czy jest pan/pani za zapisaniem w konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w UE oraz wyższości konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim. Czy jest pan/pani za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Polski w NATO? Czy jest pan/pani za zagwarantowaniem w konstytucji RP szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski? Czy jest pan/pani za wzmocnieniem w konstytucji pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa, także ojcostwa? Czy jest pan/pani za konstytucyjną ochroną pracy jako fundamentu gospodarki rynkowej? Czy jest pan/pani za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez naród prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi RP? Czy jest pan/pani za przyznaniem w konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku? Czy jest pan/pani za zagwarantowaniem w konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?