"Wiadomości" TVP po 24 godzinach przypomniały sobie o referendum Andrzeja Dudy

"Wiadomości" TVP informację o wstępnym kształcie pytań referendum konstytucyjnego prezydenta Andrzeja Dudy podały w środę - dzień po tym, jak zostały ogłoszone.

"TVp Info wczoraj transmitowało na żywo wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy dot. pytań referendalnych. Materiał na ten temat był wczoraj w "Teleexpressie" z wypowiedzią Andrzeja Dudy. Dzisiaj o propozycjach Prezydenta szeroko informowaliśmy w "Wiadomościach" TVP" - tłumaczył na Twitterze szef "Wiadomości" Jarosław Olechowski.

Prezydent Andrzej Duda ogłosił listę pytań we wtorek. Ostateczny projekt postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie konstytucji trafi do Senatu na przełomie lipca i sierpnia.

Wśród proponowanych przez prezydenta pytań są m.in.

"Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?"

"Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenia "500+")?"

"Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60. roku życia, a dla mężczyzn od 65. roku życia?"

"Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?"

"Wiadomości" TVP o referendum Andrzeja Dudy

Komentatorzy, którzy odnosili się do prezydenckich propozycji w materiale "Wiadomości" TVP, dalecy byli od entuzjazmu.

- Przypomina wpisanie wieczystej przyjaźni ze Związkiem Radziecki, do konstytucji PRL-u. Nie możemy przewidzieć, w jakim kierunku pójdzie Unia Europejska - komentował pytanie dotyczące unii Andrzej Stankowski z "Gazety Polskiej Codziennie".

- Będę pierwszym, który odszczeka ten sceptycyzm, który mam dzisiaj wobec inicjatywy prezydenta, no ale na dziś niewiele wskazuje, by to referendum mogło okazać się sukcesem - mówił z kolei Marcin Fijołek z "Sieci".

Na zarzuty odpowiedział w materiale prezydencki minister Paweł Mucha. - Wielu polityków, którzy się wypowiadają w tych sprawach czy komentatorów, oczywiście te wypowiedzi są istotne, ale nie bierze pod uwagę tego, że to jest głos Polaków, a my to wiemy, który był wyrażony bezpośrednio na spotkaniach konsultacyjnych - powiedział.

Również partia rządząca w materiale "Wiadomości" dość ostrożnie odniosła się do inicjatywy Andrzeja Dudy. - My jako Prawo i Sprawiedliwość, jak już poznamy ten kształt ostateczny, jak już będzie konkretny projekt, który wpłynie do Senatu, no to wtedy będziemy zajmować stanowisko - skomentował poseł Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości.