Prezes PiS-u przez miesiąc znajdował się w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Powodem jego pobytu w szpitalu były schorzenia związane ze zwyrodnieniem stawów.

Jarosław Kaczyński wyszedł ze szpitala >>>

Kaczyński czekał tyle co inni?

– Wiem, że pan prezes Jarosław Kaczyński na przyjęcie do szpitala czekał tyle, ile czekałby każdy pacjent z takim samym schorzeniem i w takim samym stanie, tj. stanie ostrym – tak stwierdził na łamach „Faktu” minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dodał, że będzie można to zweryfikować, jeśli tylko Jarosław Kaczyński zechce opowiedzieć o swoim pobycie w szpitalu.

Możliwe skrócenie kolejek

Minister zdrowia został zapytany również o to, czy Polacy będą leczeni szybciej. Odpowiedział, że kolejki do operacji wszczepiania endoprotez stawu skokowego, biodrowego czy operacji zaćmy już są skrócone. Zgodnie z jego słowami rząd ma także zadbać o krótsze kolejki do specjalistów takich jak endokrynolodzy, kardiolodzy, pediatrzy czy neurolodzy. Krócej mamy czekać również na tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Zwiększone mają zostać nakłady na rehabilitację dla osób niepełnosprawnych.

Leki dla kobiet w ciąży

Minister zdrowia wspomniał również o lekach, jakie będą darmowe dla kobiet w ciąży. Mają być to środki przeciwzakrzepowe, przeciwbólowe oraz hormonalne, a także inne leki, które przyjmują i które są dopuszczone do stosowania w ciąży za darmo.