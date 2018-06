Prezydenckie referendum według komentatorów. "Duda pociągnie ze sobą PiS na dno"

Prezydent Andrzej Duda przedstawił w poniedziałek, jakie pytania chciałby zadać w ewentualnym referendum konstytucyjnym. Polacy mieliby wypowiedzieć się o gwarancji programu 500+, członkostwa Polski w Unii Europejskiej, wsparcia rodziny czy o "szczególnej ochronie polskiego rolnictwa".

Pomysł prezydenta nie przypadł do gustu sporej części komentatorów i dziennikarzy po obydwu stronach barykady, którzy wskazują na to, że pytania są albo zbyt ogólne, albo zupełnie nietrafione. Doszło nawet do tego, że Prawo i Sprawiedliwość ma obawiać się porażki frekwencyjnej plebiscytu (dotychczas nie wydano oficjalnego stanowiska partii wobec referendum).

Propozycje wykpił już były premier Leszek Miller, któremu wtórował w tym dziennikarz Robert Mazurek.

Referendum prezydenta. "Czego brakuje w pytaniach?"

Pojawiały się też głosy, jak ten Bartosza Godusławskiego z "Dziennika Gazety Prawnej":

Wpisujcie czego Wam brakuje w pytaniach do referendum. Dla mnie bolesny jest brak: nierozerwalnego sojuszu z Węgrami, ustalenia kursu franka, zakazu sprawowania funkcji publicznych przez osoby o imieniu Donald

Według Stanisława Żerko, historyka, aktywnego na Twitterze, pytania są jeszcze "większą wtopą" niż referendum. W podobnym tonie pisał Michał Szułdrzyński z "Rzeczpospolitej".

Wojciech Szacki z "Polityki" uznał, że powiedzenie "nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi" po prostu nie wytrzymało "próby referendum".

"Jeśli dojdzie do tego referendum, to prezydent Andrzej Duda pociągnie ze sobą PiS na dno. Efekt Komorowskiego murowany" - wieszczył Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej".

Piotr Wielgucki (znany jako Matka Kurka) też nie szczędził krytyki referendum prezydenta.

Referendum Andrzeja Dudy - pytania