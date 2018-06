Mateusz Morawiecki o "grupie przestępczej" w sądzie. Sędziowie złożą pozew?

def11 pół godziny temu Oceniono 13 razy 13

Jeżeli faktycznie słowa premiera odnosiły się do protestujących sędziów przeciwko łamiącej prawo prezes sądu, koleżance ministra sprawiedliwości pan Zbyszka, to są to słowa skandaliczne i powód do natychmiastowej dymisji Morawieckiego.