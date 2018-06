PiS nie zgodzi się na referendum Dudy? Partia rządząca obawia się porażki frekwencyjnej

Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które chciałby zadać w swoim referendum. Są wśród nich pytania o zmianę samej ustawy zasadniczej, umieszczenie w niej odwołania do "chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy", członkowska w UE czy ochronę pozycji rodziny.

Wniosek w sprawie referendum ma wpłynąć do Senatu najwcześniej 20 lipca. Wiele jednak wskakuje ma to, że PiS nie jest zachwycone pomysłem przeprowadzenia referendum.

Jak pisze "Rzeczpospolita", rozmówcy w PiS obawiają się, że niska frekwencja podczas referendum, "pójdzie ma konto obozu rządzącego". - Wiele wskazuje na to, że Senat na referendum się nie zgodzi - mówi polityk PiS w rozmowie z "Rz". Senat nie ma możliwości wprowadzenia poprawek w pytaniach referendalnych, może jedynie odrzucić wniosek prezydenta.

Pytania przedstawione przez prezydenta natychmiast skomentowała Beata Mazurek. Rzeczniczka PiS napisała, że 15 pytań "to wstępne propozycje, które należy rozważyć i przedyskutować". O krok dalej idzie Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego. Jak mówił w rozmowie z Polsat News, referendum "może to i ciekawa propozycja, choć (...) nie do końca rozumiem o co chodzi

Jak wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", ponad połowie Polaków nie podoba się pomysł przeprowadzenia referendum i jego realizacja. Referendum miałoby odbyć się w weekend 10-11 godzina.