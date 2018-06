W poniedziałek prezydent Andrzej Duda przedstawił, jakie pytania chciałby zadać Polakom w ewentualnym referendum konstytucyjnym. Pytania w referendum dotyczą m.in. wsparcia rodziny, gwarancji 500+ czy członkostwa Polski w UE.

Były premier Leszek Miller został zapytany o tę inicjatywę prezydenta w RMF FM.

Referendum Andrzeja Dudy. Pytania na antenie

- Znam te pytania, jedno z nich uważam za istotne. Jedno. Jest to pytanie, gdzie pan prezydent pyta, czy naród uważa, że jego kompetencje w zakresie zwierzchnictwa nad armią i udziału w polityce zagranicznej powinny być zwiększone - powiedział były premier, a każda kolejna wymiana zdań wzbudzała jeszcze większą wesołość prowadzącego i polityka.

Mazurek: Mi tam brakuje pytania na przykład o... karty pływackie.

Miller: No nie ma.

Mazurek: Nie ma też, czy te oczy mogą kłamać.

Miller: Nie ma też pytania, czy przejść na czas letni, czy na zimowy. A wie pan, jakie pytanie byłoby na czasie? Czy jesteśmy za tym, żeby Polska grała na każdym mundialu?

Mazurek: Pan mi utrudnia wykonywanie pracy.

Miller: Pragnę odciągnąć pana od tego zamiaru, który jest pana fanaberią.

Mazurek: To nie moja! Pan mnie z kimś myli, ja nie jestem Andrzej Duda!

Miller: Poważni ludzie nie powinni zajmować się tymi pytaniami, ja mam nadzieję, że referendum się nie odbędzie.

Leszek Miller o pytaniu: Ojciec miałby karmić piersią?

Mazurek zapytał też Millera, co sądzi o pytaniu w referendum, czy obecność Polski w UE powinna być zagwarantowana konstytucyjnie. - To pytanie nie ma sensu - zaczął były premier, ale musiał na chwilę przerwać, ponieważ Mazurek zaczął się śmiać. - Jeżeli UE zmieni nazwę, to co? Trzeba będzie zmieniać konstytucję? - dodał.

Później prowadzący wskazał, że skoro Miller nie za bardzo chce rozmawiać o referendum, to on wybrał ostatnie pytanie z tych, które chce zadać prezydent Andrzej Duda.

- O, to jest dobre. "Czy jest pan/pani za wzmocnieniem w konstytucji pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa, także ojcostwa?". I ja dodam, dziadkostwa.

- Ale co? Ojciec miałby karmić piersią, żeby wzmocnić swoją pozycję? - wyparował Leszek Miller.

Referendum Andrzeja Dudy - pytania

Czy jest pan/pani za uchwaleniem nowej konstytucji RP, bądź zmian w obowiązującej konstytucji? Czy jest pan/pani za wprowadzeniem do konstytucji obowiązku przeprowadzenia referendum zatwierdzającego zmiany konstytucji? Czy jest pan/pani za wprowadzeniem do konstytucji obowiązku przeprowadzenie referendum w sprawach istotnych dla państwa i narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej milion obywateli? Czy jest pan/pani za odwołaniem się w preambule konstytucji do ponad 1000-letniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy, jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i tożsamości narodowej? Czy jest pan/pani za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych, takich jak świadczenia 500 plus? Czy jest pan/pani za zagwarantowaniem w konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 63 r.ż. i dla mężczyzn od 65 r.ż.? Czy jest pan/pani za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa RP w Unii Europejskiej? Czy jest pan/pani za zapisaniem w konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w UE oraz wyższości konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim. Czy jest pan/pani za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Polski w NATO? Czy jest pan/pani za zagwarantowaniem w konstytucji RP szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski? Czy jest pan/pani za wzmocnieniem w konstytucji pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa, także ojcostwa? Czy jest pan/pani za konstytucyjną ochroną pracy jako fundamentu gospodarki rynkowej? Czy jest pan/pani za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez naród prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi RP? Czy jest pan/pani za przyznaniem w konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku? Czy jest pan/pani za zagwarantowaniem w konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?