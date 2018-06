tilow3 16 minut temu Oceniono 9 razy 9

Za Gierka byliśmy bodajże "6 gospodarką świata". Obecnie po "podniesieniu z kolan" jesteśmy tak ważni, że żaden przywódca światowy nie dość, że nas nie odwiedza, to jeszcze nie ma najmniejszego zamiaru zawitać do kraju dobrej zmiany. Na razie politycznie nie różni nas już prawie nic od Białorusi - kraju w którym rządzi pospolity bandyta. U nas prezydent jedyne co ma do powiedzenia to to, że "suweren nie może się pogodzić z przegraną". Politycznie leżymy, niebawem polegniemy ekonomicznie, bo to jest nieuniknione przy takich rządach. Za to propagandowo! najlepsi na świecie!