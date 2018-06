Andrzej Duda i pierwsza dama zaśpiewali z dziećmi. "1-1-2, 1-1-2, numer ratunkowy każde dziecko zna"

Prezydent i pierwsza dama ochoczo zaśpiewali z najmłodszymi piosenkę o numerze alarmowym 112. Na scenie wystąpił zespół Śpiewające Brzdące. Pod koniec wszyscy zebrali gromkie brawa.

Przemówienia i wyróżnienia

Para prezydencka wygłosiła również przemówienia. Agata Duda-Kornhauser przypomniała dzieciom, że numer 112 jest numerem, który ratuje życie i że nie jest to numer, z którego powinno korzystać się do robienia sobie żartów. W trakcie pikniku przyznano również nagrodę dla Adriana Grodzkiego. W marcu ten dzielny 9-latek uratował swojego kolegę przed utopieniem się w przerębli. Zrobił to w niezwykle rozważny sposób - jedną ręką trzymał się zarośli, a drugą podawał koledze gałąź. Za ten wyczyn został wyróżniony Medalem za Ofiarność i Odwagę, który wręczył mu Andrzej Duda. Adrian Grodzicki stał się również bohaterem tegorocznych "Bezpiecznych wakacji z Parą Prezydencką".