Premier Morawiecki domaga się interwencji Timmermansa ws. sądu w Krakowie

oloros11 pół godziny temu

stara ubecka metoda -0 zanim zaatakujesz musisz osrac przeciwnika - pozbawic go wiarygodnosci

pis ma to wycwiczone

jedyne co mu jeszcze przeszkadza to resztki mediow ktore nie sa ICH

ale to sie wlasnie konczy - wracamy do totalitarnego szamba

Orwell byl geniuszem - premier moglby u niego grac pierwsze skrzypce