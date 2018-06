Prezydent Andrzej Duda ogłosi dziś pytania na referendum konstytucyjne

jurek4491 godzinę temu Oceniono 26 razy 22

Referendum nie odbędzie się a jeżeli już to frekwencja będzie na poziomie 5 % i to będzie OBCIACH dla prezydenta .

Ktoś kto nie przestrzega obecnej konstytucji , NADYMA się i chce tworzyć nową nie ma moralnego prawa do takich działań .