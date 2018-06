Wicepremier Beata Szydło była gościem u Doroty Gawryluk. Była premier podczas rozmowy zrecenzowała dotychczasową pracę Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu. Przyznała, że marszałek miał do tej pory trudne "doświadczenia". - Proszę sobie przypomnieć: przeżyliśmy pucz, kiedy była okupacja Sejmu przez polityków opozycji, w tej chwili ten 40-dniowy protest rodziców niepełnosprawnych - wymieniła Szydło.

Beata Szydło: Zdarzały nam się błędy i niedociągnięcia

Zapytana o słabnące sondaże stwierdziła, że to naturalne po takim okresie rządzenia. - Zdarzały nam się błędy i niedociągnięcia, z których na szczęście wyciągamy wnioski, staramy się to wszystko naprawiać. Naturalne jest, że ludzie mogą zastanawiać się, co byłoby lepsze - powiedziała. Dla byłej premier najbardziej wiarygodne sondaże to te, które uzyskuje bezpośrednio od ludzi podczas spotkań.

Emerytura dla matek od stycznia 2019 r.

Szydło zapowiedziała w programie, że 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące minimalnej emerytury dla matek z czwórką dzieci. - W tej chwili jest przygotowywany projekt ustawy, jesienią trafi do parlamentu, po przyjęciu przez rząd. To jest wystarczający czas, żeby można było te zasady wprowadzić - powiedziała.