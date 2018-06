PiS z dużym spadkiem. Sondaż po aferze z posłem Piętą i proteście niepełnosprawnych w Sejmie

Prawo i Sprawiedliwość z 33-procentowym poparciem - to wynik sondażu IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej". To spadek o pięć punktów procentowych w porównaniu do wcześniejszego badania.

Platforma Obywatelska bez zmian - 26 proc. poparcia. SLD uzyskało wynik w wysokości 10 proc., na kolejnych miejscach Kukiz'15 i PSL (oba ugrupowania po 6 proc.). Gdyby wybory odbyły się w czerwcu, Nowoczesna znalazłaby się poza Sejmem z wynikiem 4 proc. Partia Razem uzyskałaby 3 proc.

Sondaż został przeprowadzony na grupie 1100 respondentów w dniach 9-10 czerwca, czyli już po zakończeniu protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie i wybuchu afery związanej z posłem PiS Stanisławem Piętą.

Z kolei z opublikowanego również w niedzielę sondażu dla "Wiadomości" TVP wynika, że na PiS zagłosowałoby 40 proc. respondentów (spadek o trzy punkty), a na PO - 28 proc. (wzrost o osiem punktów).