Opole 2018. TVP ocenzurowała własny festiwal. "Wiadomości" przemilczały jeden zespół

"Wiadomości" TVP 9 czerwca przygotowały dwa materiały o 55. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, jeden będący zapowiedzią kolejnego dnia festiwalu, a drugi był podsumowaniem piątku w amfiteatrze.

W drugim materiale o festiwalu w Opolu pojawiły się informacje o mundialowych piosenkach (nagrano m.in. komentarz Maryli Rodowicz), hicie na mundial, odśpiewaniu "Sto lat" Kamilowi Grosickiemu i o koncercie Debiutów, jednak tej ostatniej kwestii poświęcono o wiele mniej czasu.

Opole 2018. Kto wygrał konkurs Debiutów?

W "Wiadomościach" z 9 czerwca wspomniano:

Po piłkarsko-muzycznych emocjach na scenę wkroczyli debiutanci.

Następnie pojawił się tweet Jacka Kurskiego, prezesa TVP, podsumowujący oglądalność Opola z informacją, że w głosowaniu publiczności w konkursie Debiutów wygrały siostry Melosik z utworem "Batumi".

Później było o siostrach Melosik, ale zabrakło jednej informacji... że to formacja Girls on Fire wygrała - decyzją jurorów - wygrała konkurs Debiutów i otrzymała Karolinkę oraz nagrode im. Anny Jantar. O tym, że to Girls on Fire wygrały decyzją jury można dowiedzieć się natomiast ze strony Centrum Informacji TVP.

Prezydent Opola wręczył nagrodę im. Anny Jantar, przyznaną przez Jury w składzie: Łukasz Zagrobelny, Olga Bończyk, Katarzyna Żak, Rafał Poliwoda, zespołowi Girls on Fire z utworem „Siła kobiet”

- czytamy na stronie TVP. Dlaczego informacji o zwycięstwie Girls on Fire w Opolu zabrakło w materiale "Wiadomości"?

Girls on Fire budzą kontrowersje

Powodów należy doszukiwać się zapewne w wydarzeniach sprzed startu festiwalu w Opolu. W sprawie udziału zespołu Girls on Fire w konkursie interweniowała nawet posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Sobecka. Polityk miała problem m.in. z tym, że piosenka "Siła kobiet" została uznana za nieoficjalny hymn Czarnych Marszów, żądała wykluczenia zespołu.

Jako członek Rady Programowej TVP wyrażam stanowczy sprzeciw. Ta decyzja jest dla mnie niezrozumiała i sprzeczna z misją Telewizji Publicznej zapisanej w ustawie o radiofonii i TV

- pisała w oświadczeniu Sobecka.

Apel posłanki nie przeszedł bez echa. Zainterweniowała TVP, która w oświadczeniu wskazała co prawda, że tekst "Siły kobiet" nie stoi "w sprzeczności z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji" i "nie obraża niczyich uczuć", ale zajęła się członkiem Rady Artystycznej festiwalu w Opolu.

Od swoich pracowników wszakże Telewizja Polska oczekuje wyjątkowej wyobraźni, wrażliwości i wnikliwości, tak aby nie wzbudzać niepotrzebnych kontrowersji i nie dawać nikomu asumptu do kreowania negatywnych emocji. Dlatego TVP rozwiązała umowę z pracownikiem, który delegowany do Rady Artystycznej Festiwalu nie dołożył należytej staranności, by zapobiec zaistniałej sytuacji

- wskazano w komunikacie TVP.

Oświadczenie w tej sprawie, jeszcze przed startem festiwalu w Opolu, wydał też zespół Girls on Fire: