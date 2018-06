Premier Morawiecki kreśli plan polityki międzynarodowej. Polska "zwornikiem" między UE i USA

silthor 3 godziny temu Oceniono 35 razy 25

Ma rację, przecież to oczywiste, że jeśli Waszyngton będzie chciał rozmawiać z Brukselą, to poprosi Morawieckiego o pomoc. Amerykańska dyplomacja nie ma odpowiednich kadr do tego i nawet nie wiedzą jak dzwonić do Brukseli. Generalnie nie ma najmniejszych wątpliwości, że już za kilka tygodni ONZ zgodną decyzją Ogólnego Zgromadzenia i całej Rady Bezpieczeństwa (w tym Rosji i Chin) poprosi Polskę o przewodnictwo nad światem.