Nie tylko Sejm. Jest wniosek o obniżenie pensji Prezydium Senatu. Najważniejsi mają zarabiać mniej

W skład Prezydium Senatu wchodzą, poza marszałkiem Stanisławem Karczewskim, wicemarszałkowie: Adam Bielan, Bogdan Borusewicz, Maria Koc i Michał Seweryński. Marszałek Senatu skierował do prezydenta Andrzeja Dudy prośbę, by zarabiali 20 proc. mniej.

W czwartek Senat bez poprawek przyjął uchwałę popierającą ustawę o obniżce uposażeń posłów i senatorów o 20 procent. Ustawa, która trafiła do prezydenta, nie dotyczy marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu. W maju prośbę do Andrzeja Dudy o obniżenie pensji członkom Prezydium Sejmu skierował marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Ile zarabia senator i poseł?

Ponad 12 tys. zł brutto. Po obniżce będzie to ok. 10 tys. brutto (uposażenie plus dieta).

Ile zarabiają marszałek Sejmu i Senatu?

Wynagrodzenia marszałków i wicemarszałków ustala prezydent. Zarabiają obecnie więcej niż posłowie czy senatorowie. Jest to kwota wysokości kilkunastu tysięcy złotych brutto. W przypadku marszałka to więc od ok. 15 tys. zł brutto w górę, a wicemarszałka - ok. 13 tys. zł brutto.

Prezydium Senatu

Czym zajmuje się Prezydium Senatu? Zleca komisjom senackim rozpatrzenie spraw, nadzoruje pracę senatorów, rozpatruje sprawy regulaminowe.