Andrzej Duda spotka się z Donaldem Trumpem. Kiedy? Pojawiła się pierwsza data

Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem może nastąpić po wakacjach. Powiedział tak Jacek Czaputowicz, który był gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

– Niedawno sam złożyłem wizytę, rozmawiałem z sekretarzem stanu Mikiem Pompeo i potwierdziliśmy, że wizyta prezydenta jest przewidziana, w tym roku do niej dojdzie. Nic nie wskazuje na to, żeby miało do niej nie dojść. Jest kwestia ustalenia kalendarza, ale jestem tutaj optymistą – mówił szef polskiego MSZ.

Andrzej Duda poczeka na spotkanie z Donaldem Trumpem

Kiedy możemy się spodziewać rozmów Andrzej Duda - Donald Trump? – W tym roku, mi się wydaje, że może to nastąpić zaraz po wakacjach – mówił Czaputowicz.

Niedawno dziennikarz gazeta.pl Jacek Gądek pisał, że spotkanie Duda - Trump odbędzie się najwcześniej na jesieni. Wcześniej musi dojść do zmian w ustawie o IPN, która wzbudziła kontrowersje także w USA. Oburzano się, że Polska chce zatuszować krzywdy, jakie część Polaków wyrządziła Żydom, także w czasie II wojny światowej. Pałac prezydencki liczy, że uda się mimo wszystko doprowadzić do spotkania w ważnym dla Polski roku, w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości.

Donalda Trumpa 12 czerwca czeka spotkanie z przywódcą Korei Północnej, Kim Dzong Unem. Odbędzie się w Singapurze.