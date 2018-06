"Jarosław Kaczyński ma się coraz lepiej" - napisała na Twitterze Beata Mazurek. Rzeczniczka PiS podała, że prezes wyszedł ze szpitala, w którym przebywał od ponad miesiąca. Personel medyczny wojskowego szpitala przy ul. Szaserów potwierdził tę informację. "W piątek, 8 czerwca 2018 r., pan Jarosław Kaczyński opuścił Wojskowy Instytut Medyczny" - czytamy w specjalnym komunikacie.

Jarosław Kaczyński - choroba

Na co choruje Jarosław Kaczyński? "Obecny pobyt w szpitalu był spowodowany leczeniem choroby zwyrodnieniowej stawów" - poinformował dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. I podkreślił, że komunikat o stanie zdrowia prezesa PiS został wystosowany na jego prośbę. Wcześniej - jak zaznaczył szef MIL - informacje o stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego były przekazywane wyłącznie jego bliskiej współpracownicy - Beacie Mazurek.

"Trzydziestosiedmiodniowa hospitalizacja, umożliwiająca pełną obserwację, diagnostykę oraz leczenie zabiegowe, zachowawcze i usprawniające, doprowadziła do stabilizacji stanu zdrowia" - czytamy w komunikacie Wojskowego Instytutu Medycznego. Wynika z niego, że Kaczyński będzie się teraz stawiał na zabiegi.

Jak poinformowali lekarze, "przebieg choroby był złożony i wymagał leczenia interdyscyplinarnego".

Szybko podjęta celowana interwencja medyczna oraz pełna współpraca Pacjenta, pozwoliły na sprawne ukończenie etapu leczenia szpitalnego oraz zaplanowanie kontynuacji terapii ambulatoryjnej.

Hospitalizacja pana Jarosława Kaczyńskiego budziła olbrzymie zainteresowanie opinii publicznej. Informujemy, że liczne - nadsyłane na adres Dyrekcji WIM - listy oraz korespondencja elektroniczna trafiły do Adresata. Jednocześnie przypominamy, że w wojskowym szpitalu na Szaserów bardzo restrykcyjnie przestrzegamy zasad informowania o stanie zdrowia naszych pacjentów

- dowiadujemy się z oświadczenia placówki przy Szaserów.

Jarosław Kaczyński pracował nawet w szpitalu

Kiedy Jarosław Kaczyński wróci na dobre do polityki? Pytana o to Beata Mazurek stwierdziła: "Jak pan choruje na grypę, to nie wie pan, kiedy się z niej wyleczy". W rozmowie z gazeta.pl Mazurek podkreśliła też, że o powrocie Jarosława Kaczyńskiego do czynnej polityki zadecydują lekarze. Zapewniła też, że współpracownicy byli z prezesem w stałym kontakcie.

Od pewnego czasu wiadomo było, że nawet w szpitalu prezes PiS nie odpoczywał od polityki i przyjmował wizyty najważniejszych osób w państwie. O kolejnych wizytach donosiły tabloidy.

Ostatnio przy Szaserów był m.in. prezydent Andrzej Duda, oficjalnie - pojechał do dentysty.