Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji zdecydowała ws. Twardej. W sądzie nagły poślizg

antoszek22 2 godziny temu Oceniono 14 razy 8

Niektórzy nabywali prawa do nieruchomości za 1 proc. ich realnej wartości.



co to za informacja

90% mieszkań komunalnych zostało wykupionych za mniej wiecej takie pieniądze to samo w spółdzielniach .

Jeśli gdzies jest sensacja to nie ta cena ale czy ktos rzeczywiscie byl spadkobierca czy też może sfałszowal prawa do spadku

I podstawowe pytanie jaki jest zarzut w stosunku do wyłączonego sedziego ?.

Sam mam sobie tego szukać ?