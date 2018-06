"Wszystko w waszych rękach". Tak SLD sprzeciwia się planom walki z pornografią

Sojusz Lewicy Demokratycznej postanowił pokazać swoje stanowisko w sprawie planu walki z pornografią, zapowiadanego przez PiS. Opublikowana na oficjalnym profilu partii grafika z miejsca stała się przedmiotem burzliwej dyskusji.

"Jest to wstęp do walki z legalną pornografią, która według posłów prawicy ma negatywny wpływ na zdrowie obywateli" - napisano w oświadczeniu o podpisanym przez posłów z PiS oraz koła Wolni i Solidarni stanowiska w sprawie przeciwdziałania uzależnieniu od pornografii.

Jak czytamy dalej, "7 czerwca, w „Dzień Seksu”, stanowczo protestujemy przeciwko zakazowi pornografii i przypominamy, iż pierwsza batalia o legalność „świerszczyków” i filmów dla dorosłych rozpętała się w latach 90-tych XX wieku".

"Władza ma dążyć do ograniczenia dostępu do pornografii"

"Porno-kokaina na kliknięcie. Medyczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania współczesnej pandemii" - brzmiał temat poniedziałkowego spotkania m.in. posłów Małgorzaty Zwiercan i Piotra Uścińskiego. Reprezentowali oni parlamentarne zespoły ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej.

Przyjęli oni wspólne stanowisko o szkodliwym wpływie pornografii na zdrowie. Przekażą teraz dokument do ministerstw. W dokumencie powołują się na konstytucję i zapowiadają, że władza powinna dążyć do jak największego ograniczenia dostępu do pornografii.

Posłowie nie zapowiedzieli jeszcze konkretnych kroków w walce z pornografią, ale planują dalej pracować nad sprawą.