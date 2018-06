Patryk Jaki brak hali nazwał "wstydem". Poseł PO przypomniał mu pewne głosowanie

W środę Patryk Jaki zaprosił dziennikarzy na briefing prasowy na jednym z warszawskich boisk. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy mówił, że chce "odbudować warszawskich sport". - To jest wielki wstyd, że Warszawa stolica Polski nie ma ani jednej hali sportowej, w której można by było rozgrywać europejskie rywalizacje na najwyższym poziomie. To jest nieprawdopodobne, że poza piłką nożną, wszystkie inne rozgrywki wychodzą poza Warszawę - mówił. Jak dodał, ma na myśli nie tylko spory drużynowe, ale i lekkoatletykę, dla której nie w Warszawie infrastruktury.

Do zarzutów wiceministra sprawiedliwości, posła i kibica Odry Opole, odniósł się polityk PO. Używając zbitki "wielki wstyd", po którą tak chętnie sięgał Jaki, Michał Szczerba przypomniał politykowi Zjednoczonej Prawicy, jak głosował ws. poprawki do budżetu.

"Wielki wstyd! Patryk Jaki konsekwentnie głosował przeciw mojej poprawce do budżet ws. budowy Hali Dla Warszawy przy Stadionie Narodowym! Ostatni raz 5 miesięcy temu! Wiarygodność równa zero" - napisał na swoim profilu na Facebooku poseł Szczerba.

Chodzi o głosowanie z 11 stycznia 2018 roku. Patryk Jaki zagłosował wtedy przeciw poprawce do budżetu, która pozwalałaby na budowę hali sportowej dla Warszawy.

To nie pierwszy raz, kiedy Jakiemu brakuje konsekwencji w działaniu. Niedawno przed stadionem Legii Warszawa zarzucał władzom miasta, że te blokują decyzję ws. przekazania zaniedbanego terenu na rozbudowę boisk dla dzieci przy ulicy Łazienkowskiej, obok stadionu stołecznego klubu.

W komentarzu do deklaracji Jakiego użytkownik Cezary przypomniał, jak to radni PiS byli przeciwni rozbudowie stadionu przy Łazienkowskiej.