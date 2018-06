Około 190 posłów głosowało za wotum nieufności dla premier Szydło i odwołaniem minister rodziny i pracy Elżbiety Rafalskiej. Co przewidywalne, do większości zabrakło dużo, a ponad 230 posłów było przeciwko odwołaniu.

Wnioski złożono w Sejmie pod koniec kwietnia, w trakcie trwania protestu grupy osób niepełnosprawnych. To właśnie protest i to, co w jego czasie robiły (i nie robiły) Szydło i Rafalska były argumentami opozycji za ich odwołaniem z rządu.

Pierwszy głos zabrał premier Mateusz Morawiecki. Premier krytykował rząd PO-PSL i jego politykę społeczną. My nie musimy jakoś szczególnie bronić naszej polityki społecznej. To wielkie dzieło premier Beaty Szydło broni się samo - mówił Morawiecki.

- Znaleźliśmy pieniądze na politykę społeczną, wygrywając z mafiami VAT-owskimi. Mafiami, przed którymi wy rozścielaliście czerwone dywany - zarzucał. - Gdy prezes Jarosław Kaczyński zaproponował program 500 plus, to ówczesny premier Donald Tusk pytał: pokażcie mi, gdzie są te pieniądze? To pokazaliśmy. Po naszej stronie jest propozycja, a po waszej kpiny - mówił Morawiecki.

Nie słuchaliśmy mrzonek liberałów. Nie słuchaliśmy tych różnych Balcerowiczów, którzy mówili, że sprawy społeczne to koszt. Że pracownik najlepiej, aby nie miał podwyżek. Pokazaliśmy, że jest odwrotnie, że sprawy społeczne to inwestycja. Z tej drogi nie zejdziemy

- mówił premier.

PO: 500 plus będzie kontynuowane

Później wnioskodawczyni, posłanka Urszula Augustyn z PO, nie zgodziła się z wypowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, który sugerował, że opozycja nie będzie chciała kontynuować programu Rodzina 500 Plus. Posłanka Augustyn zapewniła, że w przypadku dojścia opozycji do władzy, program będzie kontynuowany, ale w innej, bardziej sprawiedliwej formie.

- Jak pan posłucha swoich kłamstw, to sam się pan zdziwi. Pan pomylił Sejm z konwencją PiS. Pierwsze, co państwa dyskwalifikuje: mówił pan 40 minut. A ile o niepełnosprawnych? Dwa zdania! - mówiła.

Odpierała też krytykę premiera, dotyczącą polityki poprzedniego rządu wobec niepełnosprawnych. Powiedziała, że rząd PO traktował osoby niepełnosprawne poważnie. Dlatego usuwał bariery architektoniczne, ratyfikował konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i zwiększył liczbę rodzin objętych pomocą.

"Panie premierze, niech pan nie kłamie!"

Szydło była atakowana za niepojawienie się w Sejmie w czasie protestu. - Przypomina mi się pani hasło: spotkajmy się w drodze. Gdzie się pani chciała spotkać, na flisackiej łódce? Tam chciała pani prowadzić dialog z niepełnosprawnymi? - pytał Tomasz Szymański (PO). - Wiarygodność premier Szydło pokazała w jednym momencie. Kiedy powiedziała do koleżanki partyjnej, że "polityczne decyzje zapadają gdzie indziej". No bo po co miała przyjść - stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL.

Joanna Scheuring-Wielgus powiedziała, żeby Szydło "podała się do dymisji" i przeszła do atakowania premiera. Nazwała go "pionkiem polskiej polityki" i przyłożyła do mikrofonu telefon, którym zadzwoniła do Jakuba Hartwicha, jednego z protestujących niepełnosprawnych.

- Panie premierze, niech pan nie kłamie! W dalszym ciągu mamy 900 zł na życie, a nie trzy tysiące. Proszę przestać kłamać - powiedział Hartwich.

Mazurek: Czyje interesy wy tak naprawdę reprezentujecie?

Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek z Prawa i Sprawiedliwości uznała wniosek o wotum nieufności za absurdalny. Powiedziała, że przed przejęciem władzy przez PiS blisko milion polskich dzieci żyło w skrajnej biedzie. Beata Mazurek zarzuciła opozycji, że próbowała w sposób niegodny wykorzystać politycznie protest niepełnosprawnych w Sejmie. - Wierzę głęboko, że Polacy dostrzegli tę hipokryzję opozycji - powiedziała wicemarszałek.

- Nie każdy dziś pamięta, że za rządów PO-PSL liczba osób żyjących poniżej granicy ubóstwa wzrosła o 60 proc. Polską wstrząsały kolejne afery, z afera reprywatyzacyjną, Amber Gold i VAT-owską - mówiła posłanka

- Czyje interesy wy tak naprawdę reprezentujecie, skoro atakujecie nas tak wściekle? My reprezentujemy interesy Polaków i dla Polaków pracujemy - zapewniała z kolei Beata Szydło. Mówiła, że debatę nt. osób niepełnosprawnych powinno się prowadzić z szacunkiem i zarzucała, że opozycja "w cyniczny sposób wykorzystuje te osoby".

Elżbieta Rafalska: Polityka społeczna, jakiej jeszcze nie było

- Dziś Polska jest na 1. miejscu w UE wśród państw, które zmniejszają ubóstwo. Dziś rodziny z dziećmi często po raz pierwszy mogą wyjechać na wakacje. Tym się różnimy. My rozmawiamy o Polakach, a wy urządzacie awanturę - mówiła Szydło. - Po raz pierwszy jest w Polsce rząd, który jest rządem zwykłych polskich obywateli - zapewniała.



Elżbieta Rafalska odpowiadała na zarzuty opozycji. - To niełatwa dla mnie debata i z pewnością dla pani premier też nie. Każdy z występujących mówił o szacunku, o godności, o właściwym traktowaniu niepełnosprawnych. I mówił to w słowach pełnych agresji. Ja na tej sali zasiadam 11 rok i chciałabym wierzyć, że jesteśmy politycznymi przeciwnikami, ale nie wrogami, bo żyjemy w jednym kraju - mówiła. Zapewniała, że rząd PiS prowadzi politykę społeczną, "jakiej jeszcze nie było".

Na koniec dziękowała ministrom oraz Szydło. - To premier, o jakim może marzyć każdy przyszły minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Bo jak nikt rozumie problemy społeczne i gasiła spory między mną a ministrem finansów - mówiła.