Posłanka PO wypunktowała Szydło: Kiedy niepełnosprawni wołali, nawet pani nie popatrzyła

3-kuleczka godzinę temu Oceniono 46 razy 32

oj pisiory, poszło goowno w wentylator

nie pomoze plucie z ambon i nawoływanie złodzieja z Torunia żeby na was głosować

rozliczymy wszystkich, równiez tych troli z forum

złodzieje ! zdrajcy, rozwalili Janów, kazdy średnio rozgarniety europejczyk znał to miejsce

rozwalili puszczę, zabrali pieniądze dla niepełnosprawnych

a teraz chca uciekać do Unii ! Ha ha ha ! Ta wiesniara beatka która pierwsze co zrobiła jak została premierem usuneła unijne flagi , skompromitowała nas w Brukseli 27:1 TERAZ bedzie startowac do parlamentu europejskiego

krowy doic i oddac 2,5 miliona które wylatałaś na pryuwatne wizyty w domu

a mąz rozliczył sie juz z unijnej kasy????????????????