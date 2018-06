Janusz Sanocki znów nie opanował nerwów. Wrzaski na komisji: "Nie przerywaj mi, gówniarzu"

- Więcej nie będę, obiecuję - mówił w rozmowie z Gazeta.pl poseł Janusz Sanocki po tym, jak na jaw wyszło, że w wiadomości do działaczy fundacji Viva! pisał, że są "w du*** ma ich uwagi", nazwał działaczkę "głupią", a jej kolegę "durniem". Poseł wówczas gorąco przepraszał i zapewniał, że "poniosły go nerwy, jakiś diabeł go podkusił". Jednocześnie Sanocki stwierdził, że nie może ręczyć za to, jak się zachowa, jeśli "ktoś go zdenerwuje". Zdaje się więc, że do tej sytuacji doszło, bowiem posłowi znów puściły nerwy.

- Nie przerywaj mi, gówniarzu! Nie przerywaj mi! - krzyczał podczas obrad Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W ten sposób zwracał się do posła Arkadiusza Myrchy. - Nie możesz mi przerywać, jak mówię. Potem będziesz sobie mówił - oburzał się dalej i uderzał dłonią w stół.

Przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz uznał jednak, że winę za sytuację ponoszą posłanki, które wcześniej przerywały Sanockiemu i poinformował o skierowaniu wniosku do Komitet Etyki Poselskiej.

Janusz Sanocki chwali się zachowaniem

Poseł wydaje się być tym razem zadowolony ze swojego zachowania. Informację o zdarzeniu zamieścił na swojej stronie na Facebooku i prywatnym profilu.

Gdy jeden z komentujących przypomniał fragment Biblii, w którym pada zdanie "będziesz miłował bliźniego swego", Sanocki sam zaczął przypominać o wyrzucaniu kupców ze świątyni i "plemieniu żmijowym", " to takie samo jak użyte przeze mnie określenie. Adekwatne do zachowania tego posła zakłócającego obrady" - stwierdził.

"Skrętów się napaliły"

Ale wybryków posła było więcej. Podczas posiedzenia komisji w marcu Janusz Sanocki miał wykrzykiwać, że kobieta nie prawa do podejmowania decyzji i zawsze ma obowiązek donosić ciążę, dotykał dziecka, z którym przyszła jedna z kobiet, warknął, że są "nienormalne", by ostatecznie rzucić: "Lubię was dziewczynki".

Tym razem, gdy sprawa wyszła na jaw, Sanocki zaczął oskarżać kobiety, które uczestniczyły w obradach komisji. - Sanocki powiedział, że "to są jędze, po prostu łżą w żywe oczy!". Stwierdził, że kobiety "prowokują" i "na pewno napaliły się jakichś skrętów, bo dziwnie wyglądały" - cytuje go portal dziennika.