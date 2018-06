Nowa partia Macierewicza, a w niej m.in. Pięta i Janniger? Misiewicz komentuje doniesienia

Były szef MON, a obecnie przewodniczący podkomisji smoleńskiej, Antoni Macierewicz był widziany na sympozjum dotyczącym bezpieczeństwa ze swoimi dwoma współpracownikami z czasów, gdy pełnił funkcję ministra. U jego boku pojawili się Bartłomiej Misiewicz, były rzecznik MON, oraz Edmund Janniger, jeden z jego doradców.

To "Fakt" odnotował powrót tercetu, a teraz - powołując się na nieoficjalne informacje - opisuje, że Macierewicz ze swoimi współpracownikami miałby pracować nad "wspólnym projektem politycznym".

Poza tym "Fakt" sugeruje, że ostatnia wypowiedź Macierewicza o Stanisławie Pięcie (został usunięty z dwóch komisji i zawieszony w prawach członka PiS po tym, jak opisano jego domniemany romans) mogłaby wskazywać na to, że to właśnie ten polityk mógłby do wspomnianego projektu dołączyć.

Chodzi o wypowiedź Macierewicza z Polskiego Radia 24, gdy pytany o usunięcie posła z komisji, stwierdził:

Bardzo wysoko cenię pana posła Piętę. Nie wiem co mogło doprowadzić do takiej decyzji, która ma wielki ciężar gatunkowy.

Misiewicz odpowiada

Do publikacji dziennika odniósł się na Twitterze jeden z głównych zainteresowanych, czyli Bartłomiej Misiewicz, który zdementował te doniesienia.

Co za dziwne czasy, jeśli dla "Faktu" wzięcie udziału w sympozjum dot. bezpieczeństwa Polski jest równoznaczne z tworzeniem partii politycznej. (...) nie biorę udziału w tworzeniu żadnej partii...

- napisał Misiewicz.