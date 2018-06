Protest przeciw Ustawie 2.0 Gowina. Studenci okupują balkon rektora. "Jesteśmy gotowi tu spać"

pyffello114 2 godziny temu Oceniono 15 razy 5

Ten cały pan Gowin -to katastrofa dla nauki i wyższych uczelni, - to wyjątkowo pokrętna postać.

Jaką wartość może dzisiaj mieć to, co robi lub mówi pan Gowin po tym,kiedy

przed wyborami przewodniczącego PO

z faryzejskim uśmieszkiem świętoszka bajerował nas i swoich kolegów z PO:

Ja nie wyjdę z Platformy, ja nie opuszczę Platformy, moje miejsce jest w PO.

Po przegranych wyborach na przewodniczącego PO zrobił z gęby cholewę, wystąpił z

PO i przykleił się do PiS-u.Chodził na ich zebrania, oklaskiwał zawzięcie Kaczyńskiego,

łasił się do niego, patrzył mu z psią pokorą w oczy i wyprosił sobie, żeby nie powiedzieć wypętał, stanowisko ministerialne.

Dla uzupełnienia charakterystyki pana Gowina oto jego opinia o Jarosławie Kaczyńskim,

wyrażona w lipcu 2012r w wywiadzie dla tygodnika "Wprost".":

"To stuprocentowy cynik(...). Fanatyczna wiara w słuszność celów usprawiedliwia w jego oczach sięganie po dowolne środki.Nie ma w polskiej polityce człowieka równie bezwzględnego jak on".

A teraz ten sam Gowin licytuje się z Kaczyńskim nienawiścią do Tuska, przechwala się wobec wszystkich tym, że to on wymyślił Saryusza Wolskiego jako kontrkandydata Tuska.

Za co Gowin tak nienawidzi Tuska? Czy za to że Tusk zrobił go ministrem sprawiedliwości w swoim rządzie? Chyba za to, że Tusk pokonał go w wyborach przewodniczącego Platformy. Widać z tego, jak mali są ludzie występujący przeciwko Tuskowi!!!

A oto jescze opinia o panu Gowinie wybitnego znawcy polskiej sceny politycznej, Jacka Żakowskiego z czasów, kiedy pan Gowin był jeszcze w PO:

Jacek Żakowski dla portalu "Gazeta.pl":

Gowin to nieprzeciętnie ambitny i bardzo słabo wykształcony, słabo przygotowany intelektualnie polityk, który ma groźny zapał reformatorski.

I pomyśleć, że człowiek, który, według redaktora Żakowskiego jest "bardzo słabo wykształcony, słabo przygotowany intelektualnie", ma z nadania Kaczyńskiego dbać w Polsce o rozwój nauki (sic!!) i szkolnictwa wyższego (sic!!).