Komisja ds. Amber Gold przesłucha byłego szefa BOR-u, gen. Mariana Janickiego

Gdańska spółka Amber Gold powstała w 2009 roku i miała oferować swoim klientom inwestycje w złoto i kruszce z oprocentowaniem atrakcyjniejszym niż lokaty bankowe. Dwa lata później zaczęła działać w branży linii lotniczych otwierając przewoźnika OLT Express. Amber Gold okazało się piramidą finansową, której bankructwo ogłoszono w 2012 roku. Oszukanych zostało ponad 19 tysięcy osób na łączą kwotę ponad 850 milionów złotych.

Amber Gold. Dekonspiracja świadka >>>

Amber Gold przesłucha pracowników BOR-u

Komisja Śledcza ds. Amber Gold zapyta przesłuchiwanych o ich ochronę rodziny Donalda Tuska – tak na antenie Radia Polskiego zapowiedział Jarosław Krajewski, wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS. Ma to związek ze współpracą syna byłego premiera Polski z linią lotniczą OLT Express. Michał Tusk zajmował się przygotowywaniem siatki połączeń przewoźnika, a także odpowiadał za dział PR w firmie. Jarosław Krajewski dodał: „Myślę, że powinno dojść dużo szybciej do reakcji ze strony służb państwa, które w tym konkretnym przypadku nie zadziałały prawidłowo”.

Senat a linie OLT Express

Byłym pracownikom BOR-u zostaną również postawione pytania odnośnie wiadomości, jakie Kancelaria Senatu wysłała do BOR-u na kilka miesięcy przed upadkiem Amber Gold. Dotyczyła ona tego, czy senatorowie mogą latać linią OLT Express. BOR miało wówczas poprosić ABW o prześwietlenie spółki. Ostateczna odpowiedź dla Kancelarii Senatu była pozytywna. "Chodzi o kwestię wiedzy na temat tego przewoźnika, co z tą wiedzą BOR uczynił – o to będziemy pytać szefa tej formacji” – podsumował Tomasz Rzymkowski, wiceprzewodniczący komisji i poseł Kukiz’15. Sejmowa komisja ds. Amber Gold przesłucha Dariusza Palczewskiego na posiedzeniu zamkniętym, z kolei zeznania generała Mariana Janickiego zostaną złożone na posiedzeniu jawnym.