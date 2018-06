Stanisław Pięta wykluczony z prac komisji śledczej ds. Amber Gold. PiS przedstawił już następcę

polakadam 25 minut temu Oceniono 4 razy 4

Bartosz Kownacki, wówczas już poseł PiS, wybrał się do Rosji w 2012 roku, by obserwować wybory prezydenckie. Towarzyszyła mu trójka Polaków znanych z prorosyjskich sympatii. Zaprosił ich sympatyzujący z Rosją think tank, Europejski Centrum Analiz Geopolitycznych (ECAG). Żaden z obserwatorów, którzy towarzyszyli Bartoszowi Kownackiemu nie krył gorącego poparcia dla polityki władców Kremla. Weźmy choćby Mariana Szołuchę, który po zwycięstwie PiS trafił do rady nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, i który w atmosferze skandalu zrezygnował ze stanowiska po zaledwie kilku dniach. Powód? Oskarżenia o powiązania właśnie z ECAG i prorosyjskie poglądy. Kolejny towarzysz obecnego wiceszefa MON to Andrzej Romanek (poseł PiS poprzedniej kadencji, potem w Solidarnej Polsce Zbigniewa Ziobro). Romanek wyraźnie upodobał sobie „obserwacje wyborów” w byłym ZSRR, bowiem wybrał się również na nieuznane przez społeczność międzynarodową referendum na Krymie (potem gęsto się z tego tłumaczył), obserwował również sponsorowane przez Rosję referendum w separatystycznym regionie Mołdawii, Gaugazji.



Ale najciekawsze i najbliższe są bez wątpienia rosyjskie powiązania Mateusza Piskorskiego, który od maja 2016 siedzi w areszcie oskarżony o szpiegostwo na rzecz Kremla.