Trzaskowski traci w wewnętrznych sondażach? "Wprost": "Ludzie w PO są na niego wściekli"

pipistrello_in_giro 25 minut temu Oceniono 9 razy 7

Mam przeczucie graniczące z pewnością, że GW to albo banda nieodpowiedzialnych smarkaczy albo piąta kolumna PiSu.



Jak wpadka Trzaskowskiego???? Gdzie traci??? Jacy wściekli????? Facet normalny, mówi rozsądnie, a to że nie mówi tego, co myśli Schetyna, nie oznacza wpadki.



Miarkujcie słowa! I zajmijcie się istotą sprawy - dyskusją, czy facet ma rację, czy nie, a nie tym, kto się na niego krzywo popatrzył.



Kiedyś to się nazywało sianiem defetyzmu.



Dokładnie z powodu takiego wałkowania i powtarzania przez was kompletnie nieistotnych bzdur (dla taniej sensacji i kompletnie bez zastanowienia) przegrał Komorowski.



Wystarczyło, że ktoś nie był w 100% do niego przekonany, więc jak przeczytał u was po raz fefnasty bzdury i rozpuszczane celowe kaczki dziennikarskie o ukradzionych żyrandolach i szafach pancernych i rozdanych funduszach płacowych Belwederu (podczas gdy dementi i wyjaśnienia pokazywały się po wielu dniach małym drugiem i zdawkowo), to było wiadomo, że zrezygnuje z głosowania na niego.



Krew mnie zalewa, jak widzę dziennikarzyny, które nie potrafią przykładać właściwej miary do rzeczy. Które opinie technologa produkcji obuwia na temat szczepień umieszczają na równi z wypowiedziami profesorów medycyny.



Robicie świetną propagandowa robote dla PiS. Ciekawe co wam jeszcze zgrabnie podrzucą. Niech was szlag trafi!