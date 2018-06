Znów rekonstrukcja rządu PiS? Do Parlamentu Europejskiego mogą "odpłynąć" duże nazwiska

O planowanej rekonstrukcji rządu PiS donosi dziennikarz polityczny "Rzeczpospolitej", Michał Kolanko (wcześniej pracował dla branżowego portalu 300polityka.pl).

Kto z PiS do Parlamentu Europejskiego?

Beata Szydło, Beata Kempa, Anna Zalewska - to one, według informacji dziennikarza, mogą wystartować do Parlamentu Europejskiego z listy PiS. Jeśli tak się stanie, to - jak chciał Jarosław Kaczyński - będą musiały złożyć dymisję w rządzie. Kempa obecnie zajmuje się w rządzie "koordynacją pomocy humanitarnej i sprawami uchodźców". Pod uwagę ma być też brana dymisja ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela.

Na razie nie ma nawet spekulacji odnośnie tego, kto miałby zastąpić w rządzie minister ds. uchodźców Beatę Kempę, minister edukacji Annę Zalewską, wicepremier Beatę Szydło czy ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela.

Ostatnia rekonstrukcja rządu PiS, w której premierem został Mateusz Morawiecki, miała miejsce pod koniec 2017 roku. Morawiecki zastąpił na tym stanowisku Beatę Szydło. Wkrótce z rządu odeszli szef MON Antoni Macierewicz i minister środowiska Jan Szyszko.

Najpierw wybory samorządowe

Na razie PiS szykuje się do wyborów samorządowych 2018. Kiedy się odbędą? Oficjalnej daty jeszcze nie ma. Pod uwagę brane są trzy niedziele: 21 października, 28 października lub 4 listopada. Jak pisaliśmy już na gazeta.pl, najbardziej prawdopodobną datą jest 21 października, wtedy przypada niedziela bez handlu, więc jest szansa, że nic nie przysłoni ważnych wyborów.

W ramach przygotowań do wyborów samorządowych politycy PiS jeżdżą po Polsce. Nie wszystkie spotkania przebiegają spokojnie. Spotkanie z Ryszardem Czarneckim w Kaliszu było zakłócone awanturą.