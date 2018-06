W TVP Info dyskusja o śmieciach. Nagle rozmowa zeszła na Kaczyńskiego i uchodźców

Jednym z tematów rozmowy w programie "Woronicza 17" w TVP Info były pożary składowisk odpadów. W tym roku odnotowano już ich ok. 80. Po serii pożarów w ostatnich miesiącach rząd zapowiedział walkę z procederem nielegalnego wwożenia, porzucania i podpalania odpadów.

Jan Mencwel ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze przypomniał, że płoną odpadki sprowadzane do Polski z zagranicy.

- Jak to jest możliwe, że te wszystkie śmieci trafiły do Polski, że staliśmy się tak naprawdę składowiskiem toksycznych odpadów nie tylko dla Europy, dla różnych krajów? Pytanie do pana posła, panie pośle, jak to jest możliwe, że do tego dopuściliśmy? - zwrócił się do europosła PiS Ryszarda Czarneckiego.

- Przypominam, jak prezes Jarosław Kaczyński opowiadał bzdury o uchodźcach, którzy rzekomo roznoszą choroby i dlatego mamy ich nie wpuścić do Polski, kompletnie niepoparte niczym. A tu mamy toksyczne odpady, każdy naukowiec się zgodzi, że sprowadzenie tego do Polski i doprowadzenie do tego, że to płonie, jest skrajnie niebezpieczne dla zdrowia Polaków i jakoś politycy PiS nic z tym nie zrobili

- dodał Mencwel. Nawiązał w ten sposób do wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z 2015 r. - Są już przecież objawy pojawienia się chorób bardzo niebezpiecznych i dawno niewidzianych w Europie - mówił Kaczyński o uchodźcach.

TVP Info. Woronicza 17. Czarnecki odpowiada

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki zwrócił uwagę, że zmiany ustawowe dotyczące składowisk odpadów następowały za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

- Nastąpił wwóz śmieci do Polski z takich krajów, jak Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Belgia. Było to kontynuowanie procederu, który po prostu kwitł w najlepsze za rządów PO-PSL - stwierdził Czarnecki. Dodał, że obecny rząd "wydał zdecydowaną wojnę mafii śmieciowej".

Polityk PiS odniósł się także do wypowiedzi Mencwela o uchodźcach.

- Gdyby pan pojechał do Calais we Francji, to by pan zobaczył, jak wiele jest chorób, a także epidemii w obozów dla uchodźców. Niech pan nie mówi, że nie jest to problem, 70 proc. Polaków nie chciało, aby do Polski trafili imigranci spoza Europy, głównie muzułmanie. Proszę tę wolę większości Polaków uszanować - podsumował Czarnecki.