W Lednicy trwa Spotkanie Młodych. Prezydent Andrzej Duda przemawiał do młodzieży, podarował zgromadzonym polskie flagi. - Jak zatańczyć "Tak, tak panie". Pan prezydent tańczy z nami! - ogłosił konferansjer. Później były podskoki, obroty. Andrzej Duda pokazał, że nawet bez wcześniejszego przygotowania potrafi wpasować się w choreografię lednickiego widowiska.

"Jest moc!" - napisało na swoim fanpage Szkło Kontaktowe. Kamera TVN nagrała taniec Andrzeja Dudy. Zobaczcie sami:

A tu taniec nagrany z innej perspektywy:

Prezydent zaśpiewał też "Amen", co możecie usłyszeć na poniższym nagraniu z TV Trwam:

Andrzej Duda podziękował młodym w Lednicy

- Dziękuję, że tu przybywacie i się modlicie, tak, jak nam od 1050 lat nakazuje tradycja, w tym niezwykłym miejscu, w którym bije historyczne serce naszej ojczyzny. Być może to tutaj książę Mieszko przyjmował chrzest. W każdym razie na pewno tutaj bywał i być może to właśnie tu podjął tę decyzję, która zbudowała państwo polskie, o tym, by przyjąć chrześcijaństwo - mówił w Lednicy prezydent Andrzej Duda.

Do flag, które dostali od niego uczestnicy Spotkania Młodych Lednica 2000, dołączone były karty ze słowami prezydenta:

Niech flaga Rzeczypospolitej Polskiej, symbol naszej tożsamości i państwowości, znak przynależności do polskiej wspólnoty, będzie stale obecna pośród nas, a szczególnie w roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości - jubileuszu, który łączy wszystkich Polaków w kraju i na świecie.

Spotkanie Młodych Lednica 2000

Spotkanie Młodych Lednica 2000 w tym roku odbywa się pod hasłem: "Jestem”. Specjalne pozdrowienie wysłał do Lednicy papież Franciszek. Organizatorzy spodziewają się udziału kilkudziesięciu tysięcy osób.

Dla Kościoła katolickiego spotkanie w Lednicy ma wielkie znaczenie. - Wielu odbywa tu spowiedzi z całego życia i po powrocie do domu zmienia swoje postępowanie - mówi arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski.

Każdy z uczestników dostanie małą blaszkę, to tzw. Zwierciadło Prawdziwego Stworzenia. Z jednej strony będzie na niej wizerunek Chrystusa, a z drugiej strony symboliczne lusterko. - Przeglądając się w nim, zawsze będziemy się widzieć tak jak widzi nas Bóg - mówi ojciec Wojciech Prus, organizator spotkania.

Kolejny symbol tegorocznego spotkania pojawi się podczas inscenizacji pod tytułem "Miej o nim staranie”. Młodzi będą sobie nawzajem obmywali nogi. Ten gest to naśladowanie zachowania Pana Jezusa wobec uczniów w wydarzeniach z Ostatniej Wieczerzy. Jest w Kościele praktykowany w Wielki Czwartek, wtedy nawet papież obmywa wiernym stopy.

Pola Lednickie zostały otwarte już o godzinie 8.00 rano. Samo spotkanie rozpoczęło się po południu. Uroczysta msza rozpocznie się o godzinie 20.00. Będzie jej przewodniczył prymas Polski a kazanie wygłosi arcybiskup Grzegorz Ryś metropolia łódzki.

O 21.37, W godzinę śmierci Jana Pawła II wszyscy będą błogosławić ziemię i wysłuchają przesłania papieża Franciszka.W nocy zaplanowano adorację Najświętszego Sakramentu i przejście przez Bramę Rybę.