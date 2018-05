pomaranczowoczarny godzinę temu Oceniono 13 razy 9

Dajecie się wszyscy wciągać w gierkę Kaczyńskiego który was rozgrywa jak dzieci. Dzięki temu, że PIS rzuca co chwile nowymi pomysłami mniej lub bardziej absurdalnymi to nikt nie sprawdza co jest z tym głoszonymi wcześniej. Na razie jest kupa obietnic przy korzystnym trendzie gospodarczym w chwili kiedy nastąpi krach i stracą władzę, będą głośno krzyczeć że jeżeli by nadal trwali to wszystko by zrobili. Opozycja tylko krzyczy sprzeciw ale nie ma argumentów i pomysłów a będąc w defensywie cały czas dostaje zasłużenie po głowie.

Zarobki dla przedstawicieli narodu na poziomie 3500 świadczą tylko o głupocie i typowym polskim zacietrzewieniu by komuś dopiec i sprowadzić go do swojego poziomu.

5000 zł na rękę to jest absolutne min + dodatki za autentyczną aktywność a nie podpisywanie listy.

Wbrew temu co niektórzy tu piszą ten ciemny lud kupuje te bzdury w ciemno i się cieszy jak głupi do sera, że innym będzie gorzej.