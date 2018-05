pogromcalewakow 25 minut temu Oceniono 10 razy 4

Brawo, facet dobrze prawił i nie powiedział nic kontrowersyjnego ani tym bardziej bulwersującego. Oczywiście gazeta nie dodała, że Korwin powiedział że "kobiety są ŚREDNIO słabsze, mniejsze i mniej inteligentne", ale i tak dobrze że przynajmniej napisali o anulowaniu kar. Biedne lewicowe móżdżki nie wiedzą teraz co napisać, więc próbują nieudolnej szydery, żarty z córki i dyskredytować inteligencje faceta, który przewyższa Was kilkukrotnie. Zamiast tego proponuje po prostu się wczytać/wsłuchać w to co ten facet mówi, bo w 99% przypadkach ma racje.