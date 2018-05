Rośnie poparcie największych partii. PiS i PO na czele sondażu, a za nimi długo, długo nic

matts06 19 minut temu Oceniono 3 razy -1

Jedno "ale". PO wcale nie rośnie, po prostu pożera Nowoczesną i tyle w tym temacie. Mówienie, że PO coś specjalnie zyskuje jest oszukiwaniem samego siebie, po prostu odzyskuje swój elektorat, który poszedł do Nowoczesnej. Warto pamiętać, że wybory to było 24% PO, 8% Nowoczesna, łącznie 32%. Teraz mamy 28% PO i 5% Nowoczesna, łącznie... 33% :) Właściwie to tkwimy nadal w pacie.