Policja zaskarżyła wyrok ws. lipcowych protestów. Umorzona sprawa znów trafia do sądu

Warszawski sąd rejonowy w Śródmieściu w marcu umorzył postępowanie wobec pięciu osób, które były obwinione o blokowanie drogi w trakcie lipcowych protestów w obronie sądownictwa.

Jak podają Obywatele RP, policja zaskarżyła ową decyzję. I to skutecznie. Sąd Okręgowy we wtorek stwierdził, że sprawa powinna wrócić do sądu rejonowego, bo ten miał niedostatecznie sprawdzić, czy protestujący złamali prawo.

"Wydany wyrok odsyła sprawę do Sądu Rejonowego, który zgodnie ze wskazaniem ma zająć się legalnością siadania na asfalcie i nie zajmować się intencjami protestujących, ich prawami do wyrażania poglądów. Nie ma się też zajmować policyjnymi procedurami i konkretnym działaniem funkcjonariuszy. Ma za to raz jeszcze przeanalizować argumenty funkcjonariuszy" - komentują Obywatele RP.

Protesty odbywały się w związku z uchwaleniem przez Sejm w lipcu 2017 r. przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym. Doszło do licznych manifestacji w polskich miastach.

Prezydent Andrzej Duda zdecydował wówczas o zawetowaniu ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym i podpisaniu ustawy o ustroju sądów powszechnych.