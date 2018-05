W rocznicę Polska apelowała do świata o pomoc ws. Smoleńska. I cisza. Ale MSZ jest zadowolone

g.lesio pół godziny temu Oceniono 16 razy 12

Cały świat ma głęboko w ... głębokim poważaniu urojenia prezesa i Antoniego w sprawie Smoleńska. Dla wszystkich jest oczywiste, że była to zwyczajna katastrofa lotnicza spowodowana przez głupią brawurę pilotów która jest cynicznie wykorzystywana przez partię rządząca w Polsce najpierw do dojścia do władzy a obecnie do jej utrzymania. W takiej sytuacji każde państwo do którego wpłynie podobna nota zachowuje się tak samo - przy wręczeniu pisma mówi się, że przekaże się taki dokument swemu rządowi a potem pomijane jest to milczeniem we wzajemnych stosunkach bo taka jest logika dyplomacji - nie należy z powodu pierdół zaostrzać wzajemnych stosunków.

Jest na to przysłowie - mówił chłop do obrazu a obraza ani razu.

Tak to jest w relacjach międzypaństwowych..

