PO zmniejsza dystans do PiS w najnowszym sondażu. Najwięcej traci ugrupowanie Kukiza

Jeszcze wciąż wiele do zrobienia. Ale skoro opcja prorosyjska (PiS+Kukiz) jeszcze do niedawna miała grubo ponad 40%, a teraz już ciut poniżej, wprawdzie tylko ciut (33,3% + 5,2% = 38,7%), ale jednak - to znaczy, że trend jest dobry. Opozycjo - tylko nie schrzań tego. A jeśli po wygranych wyborach nie wsadzisz do więzień Skurdupla, Ziobry, Maciory, Du*y, Szydła i Morawieckiego - to na kartach historii będziesz miała definitywnie przechlapane.